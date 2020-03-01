محترف افريقي يسجل اول

2020/03/01 | 21:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجل المهاجم الموريتاني علي الشيخ الفلاني ، اليوم الاحد ، ظهورا لافتا في أول لقاء له مع فريق الميناء العراقي في مباراة ودية ضد سفوان تحضيرا لمواجهة الشرطة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.وانتهت المواجهة بفوز الميناء 5-0، سجل ثلاثة منها نجم المنتخب الموريتاني السابق على الفلاني الذي انضم إلى الفريق قبل يومين في صفقة انتقال حر، يستمر بموجبها الفلاني مع الفريق حتى نهاية الموسم.وكان الفلاني قد سجل أيضا مع فريق الطلبة قبل شهرين في الانطلاقة الأولى للدوري العراقي، مما جعله يلفت انتباه أندية عراقية أخرى، اختار من بينها عرض فريق الميناء.

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