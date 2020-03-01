مكتب عبد المهدي ينفي استمراره برئاسة الحكومة

2020/03/01 | 21:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاحد، موافقته على الاستمرار برئاسة الحكومة، في حال عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وذكر المكتب في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه انه ينفي "ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إبلاغ رئيس الوزراء الكتل السياسية او غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة".واكد أن "موقف عبد المهدي هو نفسه الذي أعلن عنه رسميا في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب الموقر يوم ١٩ شباط".وبين انه "سيعلن عادل عبدالمهدي موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في ٢ آذار الجاري".

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