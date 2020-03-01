سعيد الوجاني - النموذج التنموي

2020/03/01 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الملك يعلن عن فشل نموذجه التنموي ، وبما ان كل تنمية سياسة ، فالفشل المعلن ، هو فشل لنظام محمد السادس منذ ان تربع على الحكم بعد وفاة والده ، أي الاعتراف بفشل عشرين سنة من الحكم .مجددا يطرح الملك مبادرة لنموذج تنموي آخر ، لكن ضمن نفس الآليات ، ونفس النماذج المسؤولة عن فشل التنموي القديم / الجديد ، فحين يتم الاتصال بأحزاب مجرد صدفيات فارغة ، وهي كجزء من النظام ، تؤتمر بأوامره ، وتسهر على تنفيذ مخ......

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