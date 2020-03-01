ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 54

2020/03/01 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران إلى 54 والمصابين 978، بحسب رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور.ونقلت وكالة “ارنا” الايرانية عن جهانبور تصريحا صحفيا الاحد، قال فيه: إن من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، جرى تشخيص 385 اصابة جديدة من مناطق […]

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