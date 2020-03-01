وزارة الصحة تشخص 6 حالاتٍ جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية

2020/03/01 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخّصت وزارة الصحة والبيئة ست حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اثنان منهم في بغداد وأربع حالات في السليمانية وجميعهم كانوا في إيران مؤخراً.

واكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر انه تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي.

واكدت وزارة الصحة والبيئة اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية، داعية جميع المؤسسات والمواطنين الى الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد.

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