البارزاني والعاهل الأردني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك لمكافحة الارهاب

2020/03/01 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تطورات الأوضاع على الساحتين العراقية والإقليمية.

وأوضح بيان لحكومة الإقليم، ان الجانبين أكدا خلال لقائهما الذي جاء في إطار زيارة البارزاني للعاصمة الأردنية عمان، أهمية التنسيق المشترك في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والاقليم في مختلف المجالات، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.

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