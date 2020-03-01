عبد الامير التعيبان يدعو لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة

2020/03/01 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية، عبد الامير التعيبان، لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، برئاسة الحكومة، مع تغيير عدد من الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات، بحسب تعبيره.

وقال التعيبان في تغريدة عبر منصته في تويتر، إن مصلحة العراق وما يحيط به من مخاطر واطماع دولية واقليمية وبعد فشل القوى السياسية بتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، أصبح واجب عليها التخلي عن الاطماع والمغانم والتحاصص المذمومورأى انه لابد من اعادة تكليف عادل عبد المهدي مع تغيير عدد من الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات.

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