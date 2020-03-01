كوادر مصفى كربلاء يناشدون عبر الـ “العهد نيوز” الجهات المعنية بازالة الحجز عنهم وفتح المصفى

2020/03/01 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء ناشد مجموعة من الكوادر العاملة في مصفى كربلاء الجهات المعنية بفتح المصفى بعد اغلاقه لمدة ١٠ ايام .وقالت الكوادر لـ”العهد نيوز”، ” نحن عمال وكوادر الشركات العاملة في مشروع مصفى كربلاء نناشد الجهات المعنية بحل موضوع غلق المصفى لمدة ١٠ ايام من تاريخ ٢٩ شباط حيث ان القرار جائر وغير مبرر […]

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