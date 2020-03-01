المعلم سر تطور البلدان

2020/03/01 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد كامل عودة الى من بيده ارتفع البنيان ،الى من بفضله تطور العمران ، الى من بحبه اينع البستان ، وفاحت منه رائحة الزهور والريحان ، الى من صارع الحياة بكل الازمان ، وتلاوت معه المصائب وابى ان يلان ، يامن خط الحروف بأطراف السنان ، وسنان اقلامه كحدة السعدان ، الى من ضاهى الوالدين […]

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