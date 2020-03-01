2020/03/01 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاد المعلم أن يكون رسولاً تتقدم (الزمان) بالتهاني القلبية والاعتراف بالعرفان الجميل للأسرة التربوية والتعليمية في ارجاء العراق، تقديراً لعطائها المخلص وفضلها الجليل في تنشئة اجيال المستقبل، وتدعو (الزمان) ، بمناسبة عيد المعلم الذي صادف امس ، الى الوقوف اكبارا لتضحيات المعلمين من اجل وطنهم وابنائهم من التلاميذ في جميع المراحل .[…]

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