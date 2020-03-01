2020/03/01 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تشخّص 6 حالات جديدة مؤكدة بالفايروس 4 منها في السليمانية المؤسسات الحكومية تقلّص دوام الموظفين لدرء مخاطر كورونا بغداد – فائز جواد شخصت وزارة الصحة والبيئة ست حالات جديدة مؤكد بفايروس كورونا، اثنتان منها في بغداد واربع حالات في السليمانية.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس (ان جميع الاشخاص كانوا […]

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