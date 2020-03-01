2020/03/01 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد ينجو بنقطة ومورينيو يخسر في الدوري بغداد – ساري تحسين تعادل ايجابيا فريق إيفرتون بكرة القدم مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله أمس الأحد وذلك ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي.وتقدم إيفرتون عبر دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة قبل أن يعادل برونو فرنانديز الكفة […]

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