5.05 مليارات دولار إيرادات النفط في شباط الماضي

2020/03/01 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: ارتفاع حجم انتاج الغاز بنوعيه الجاف والسائل بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر شباط الماضي، في وقت قالت فيه أن ايرادات التصدير بلغت 5 مليارات و(52) مليونا و (528) الف دولار، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط “سومو”.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، ...

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