2020/03/01 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: ذكرت وكالة بلومبرغ، أن مجموعة من أغنى أثرياء العالم فقدوا خلال أسبوع واحد 444 مليار دولار.وأشارت الوكالة إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 500 شخص في العالم، تقلصت بواقع 444 مليار دولار بسبب الانخفاض الكبير في مؤشرات البورصات العالمية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.ووفقا للوكالة، تعرض لأكبر الخسائر رئيس شركة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبرغ: أثرياء العالم فقدوا 444 مليار دولار في أسبوع) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلومبرغ: أثرياء العالم فقدوا 444 مليار دولار في أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).