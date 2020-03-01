إستشهاد وإصابة 84 متظاهراً في ساحة الخلاني

2020/03/01 | 21:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أستشهد واصيب 84 متظاهراً في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

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