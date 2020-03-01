دولتان جديدتان تسجلان أول الإصابات بفيروس كورونا

2020/03/01 | 21:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت جمهورية تشيكيا اليوم الأحد، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع إعلان جمهورية الدومينيكان عن تسجيل أول إصابة على أراضيها.

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