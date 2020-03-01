فيديو رقص وغناء بين طفلة وسائق حافلة يكتسح وسائل التواصل

2020/03/01 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكتسح فيديو لطفلة ترقص على انغام اغنيتها المفضلة مع سائق حافلة وسائل التواصل الاجتماعي، محققاً اكثر من مليون و500 مشاهدة على تويتر في غضون اقل من 24 ساعة على نشره.وقال مصور المقطع على تويتر “قبل النزول من الحافلة، أخبرت هذه الفتاة الصغيرة سائق الحافلة أن “Shake It Off” هي […]

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