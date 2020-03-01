نائب يكشف موعد الفصل التشريعي الجديد

2020/03/01 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، اليوم الاحد، ان يوم غد الاثنين سيشهد عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب.وقال برواري في حديث لقناة “العهد” وتابعتها وكالة “العهد نيوز” ان “غدا سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية بعد ان رفع جلسته اليوم الى اشعار اخر والتي كانت مخصصة للتصويت على حكومة محمد […]

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