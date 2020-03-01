صحة الكرخ توجه بغلق المتنزهات ومدن الالعاب ومنع استخدام “الاركيلة ” في المطاعم

2020/03/01 | 21:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة صحة الكرخ، الاحد، توجيها بغلق المتنزهات ومدينة الالعاب ومنع استخدام “الاركيلة في المطاعم.

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