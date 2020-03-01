2020/03/01 | 21:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ قسم الصحة العامة في طبابة الحشد الشعبي ، الأحد، حملة صحية تثقيفية حول مخاطر فايروس كورونا في مقر اللواء التاسع بالحشد الشعبي في منطقة مطبيجة بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى ، إن الحملة تضمنت إجراءات وقائية وارشادات صحية وتوزيع فولدرات للحد والوقاية من الفايروس واتباع العادات الصحية السليمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبابة الحشد الشعبي تنفذ حملة تثقيفية بشأن كورونا في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبابة الحشد الشعبي تنفذ حملة تثقيفية بشأن كورونا في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).