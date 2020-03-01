2020/03/01 | 21:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو حقوق الانسان: استشهاد متظاهر واصابة ٨٣ اخرين في ساحة الخلاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو حقوق الانسان: استشهاد متظاهر واصابة ٨٣ اخرين في ساحة الخلاني) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو حقوق الانسان: استشهاد متظاهر واصابة ٨٣ اخرين في ساحة الخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).