الصحة العراقية تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/01 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تعلن اليوم الأحد، تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية....

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