2020/03/01 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. سؤال برلماني إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن إيقاف الترفيع والغاء عقود الأجراء اليوميين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. سؤال برلماني إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن إيقاف الترفيع والغاء عقود الأجراء اليوميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).