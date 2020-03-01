هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

2020/03/01 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفاد مصدر في الجيش العراقي بسقوط صاروخين، الأحد، داخل قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين شمالي البلاد.وقال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في الجيش للأناضول وتابعته المستقلة إن “صاروخين من نوع كاتيوشا، أطلقهما مجهولون، سقطا داخل قاعدة الصديق بمحافظة صلاح الدين” شمالي البلاد.وأضاف أن “القصف الصاروخي لم يسفر عن خسائر تذكر وفق معلومات […]

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