كيف تخبر أطفالك عن فيروس كورونا في كل فئة عمرية؟

2020/03/01 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع اجتياح فيروس كورونا للعديد من دول العالم، تضع السلطات المختصة خططاً للتعامل مع هذه المشكلة.وتتضمن خطط الطوارىء لدى بعض الدول إغلاق المدارس لفترات زمنية طويلة نسبياً، في الوقت الذي يجد العديد من أولياء الأمور صعوبة في شرح الموقف لأطفالهم.وتحدثت صحيفة ديلي ميل مع بعض الأطباء وعلماء النفس، حول أفضل طريقة […]

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