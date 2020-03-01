بالفيديو “شماتة” واحتفال نجم مانشستر يوناتيد بأول خسارة لليفربول

2020/03/01 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أبرز نجم نادي مانشستر يوناتيد الانكليزي السابق غاري نيفيل فرحته بأول هزيمة لليفربول في الدوري بعد سلسلة تاريخية من عدم الهزيمة.وكعادة الانكليز في الاحتفالات الكبيرة يُعد فتح زجاجة شامبانيا واحدة من الاشارات الى حصول حدث مفرح، صور نيفيل فتح قنينة من الشراب ونشره على حسابه في تويتر مباشرة بعد صافرة […]

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