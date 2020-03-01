قصف صاروخي على قاعدة تستضيف أميركيين في بلد

2020/03/01 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر أمني، الأحد، إن قصفا صاروخيا استهدف معسكر الصديق في محافظة صلاح الدين غربي العراق.

وأضاف المصدر أن "المعسكر يستضيف قوات من التحالف الدولي، بينها قوات أميركية"، مبينا أنه "لم تعرف الخسائر حتى الآن".

ولم يشر المصدر إلى مكان انطلاق الصواريخ أو معلومات عن طرازها.

ويقع معسكر (أبو بكر الصديق) في بلدة "يثرب" قرب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، نحو 100 كيلومتر الى الشمال من بغداد.

وتتعرض القواعد التي تستضيف جنودا أميركيين أو من التحالف الدولي إلى القصف بصورة دورية.

وأدى قصف استهدف معسكر عين الأسد في الأنبار إلى رد فعل عنيف من الطائرات الأميركية التي استهدف معسكرا لكتائب حزب الله في المحافظة.

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