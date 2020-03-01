نائب: الشيعة كانوا قادرين على تمرير حكومة علاوي لكن هذا ما أعاق الأمر

2020/03/01 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رأى رئيس كتلة المشروع العربي النيابية احمد الجربا، اليوم الاحد، ان الكتل الشيعية كانت قادة على تمرير حكومة محمد توفيق علاوي بجلسة اليوم الاستثنائية.وقال الجربا في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” ” الشيعة كانوا قادرين على حسم الكابينة لكن اختلافاتهم حالت دون ذلك، “مشيرا الى ان ” الخلاف الشيعي الشيعي […]

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