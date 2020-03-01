2020/03/01 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى آمر قاعدة بلد الجوية اللواء ساهي عبد العامري، اليوم الأحد، سقوط أي صاروخ على القاعدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر قاعدة بلد الجوية ينفي سقوط أي صاروخ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمر قاعدة بلد الجوية ينفي سقوط أي صاروخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).