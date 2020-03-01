محافظ ذي قار يصادق على التصميم القطاعي لتوزيع الأراضي

2020/03/01 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق محافظ ذي قار أباذر العمر، اليوم الأحد، على التصميم القطاعي لمشروع توزيع أربعة آلاف قطعة أرض.

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