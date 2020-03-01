صحة الديوانية تعلن خلو المحافظة من فيروس كورونا

2020/03/01 | 21:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاحد، خلو المحافظة من فيروس كورونا، لافتة الى ان الحالة التي ادخلت كانت نوع اخر من الانفلونزا.

واعلنت مدير عام صحة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي، في بيان تلقته "الغد برس"، عن "خلو المدينة من أي مؤشرات حول الإصابة بوباء كورونا الجديد، وان هناك إجراءات وقائية وتوعوية إحترازية من قبل دائرة صحة المحافظة للحيلولة دون حدوث إصابات بشرية بالفيروس الجديد".

واضافت إن "الإجراءات المتخذة من قبل دائرة صحة المحافظة، تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإتحادية وتحديدا وزارة الصحة والبيئة ودوائرها الصحية في عموم العراق".

وتابعت في "حين إشتملت الإجراءات التوعوية على عقد الندوات التثقيفية والتوعوية، ونشر الثقافة والوعي الصحي لدى المواطنين من خلال توزيع الرسائل والفولدرات الصحية، والبوسترات التعريفية والإرشادية التي قامت بها الدائرة".

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