2020/03/01 | 21:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر نيابي، اليوم الاحد، ان رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي ينوي تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ينوي تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: علاوي ينوي تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: علاوي ينوي تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).