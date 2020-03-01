بالوثيقة.. مدينة الطب توقف العمليات الجراحية وتهيئ الردهات للمصابين بكورونا

2020/03/01 | 21:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مستشفى مدينة الطب، اليوم الاحد، عن ايقاف العمليات الباردة في الجناح الخاص والعام، وتهيئة الردهات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا او المشتبه باصابتهم بها.وبحسب وثيقة حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها "تقرر ايقاف جميع العمليات الباردة في الجناح الخاص والعام ابتداء من يوم الثلاثاء 3/3/2020 وحتى اشعار اخر".

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