2020/03/01 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف المخرج رامي إمام، اليوم الأحد، حقيقة نقل والده الفنان المصري عادل إمام إلى المستشفى.وأكد إمام أن “ما يتردد شائعة، وأن والده بخير، وليس هناك ما يستدعي نقله إلى المسستشفى، كما يشاع”، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.وتعجب رامي إمام من “محاولات تأويل كلامه، خلال تسلم التكريم نيابة عن والده، في افتتاح المهرجان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابن عادل إمام يتحدث عن احتجاز والده بالعناية المركزة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابن عادل إمام يتحدث عن احتجاز والده بالعناية المركزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).