السليمانية: تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من إيران

2020/03/01 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات إقليم كردستان، تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد في الإقليم.

وأوضح محافظة السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير صحة السليمانية صباح هورامي، أوضح ان الجهات الصحية أجرت التحاليل لأربعة وعشرين شخصا، كانوا في الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران، أظهرت نتائجها إصابة أربعة منهم بالفيروس، وهم رجل يبلغ من العمر واحدا وثلاثين عاما وزوجته وابنهما، إضافة الى شابة تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما.

وأضاف أبو بكر، ان جميع المصابين بحالة مستقرة بعد تلقيهم العلاج، ويخضعون للمراقبة الصحية في المستشفى المخصصة لهذا الغرض، داعيا جميع العائدين من خارج البلاد، وإيران والصين على وجه الخصوص، الى اخضاع أنفسهم للفحص الطبي حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي المواطنين.

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