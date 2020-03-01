حزب الله العراقي يهدد القوات الأمنية والحشد والجهات السياسية المتعاملة مع القوات الأميركية

2020/03/01 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي المنضوية في الحشد الشعبي، أبو علي العسكري، تحذيراً نهائياً للمتعاملين مع القوات الأميركية ومنهم القوات الأمنية والحشد والجهات السياسية إضافة إلى الشركات محدداً مهلة حتى منتصف آذار للالتزام بتوجيهاته قبل تنفيذ تهديداته ضد المخالفين.

وقال العسكري في تغريدة على تويتر كانت المقاومة وما زالت وستبقى تدافع عن القيم والمقدسات من شر الاحتلال وأذنابه في العراق والمنطقة

وأضاف نوجه تحذيراً نهائياً لا رجعة فيه لأصحاب شركات النقل البري والشركات الأمنية العراقية التي أبرمت عقود النقل والحماية مع قوات العدو الأميركي، أياً كانت عناوينها ودلالاتها، لوجستية أم دبلوماسية أم أمنية أم اقتصادية أن يفسخوا عقودهم في مدة أقصاها منتصف آذار الجاري وبخلاف ذلك سيتحمل المتردد أو المعاند مسؤولية موقفه أمام الله والشعب

وتابع إلى الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وحفاظاً على تاريخكم ووفاء لدماء الشهداء لا بد من الامتناع عن اللقاء بقواعد الاحتلال.

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