2020/03/01 | 21:38 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صواريخ تستهدف قاعدة عراقية اميركية مشتركة في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ تستهدف قاعدة عراقية اميركية مشتركة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ تستهدف قاعدة عراقية اميركية مشتركة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).