السعودية توقف تصدير منتجات “الوقاية” من فيروس كورونا

2020/03/01 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الجمارك السعودية، اليوم الأحد، تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تزايد انتشار الفيروس ”الفتاك“ عالميا.وأوضحت الجمارك السعودية في بيان لها، أن “قرار إيقاف التصدير يشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه) سواء بكميات تجارية أو […]

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