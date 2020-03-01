قائد قاعدة بلد الجوية ينفي تعرضها إلى هجوم صاروخي

2020/03/01 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة نفى آمر قاعدة بلد الجوية اللواء ساهي عبد العامري، اليوم الأحد، سقوط أي صاروخ على القاعدة.وقال العامري في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إنه “لا صحة للشائعات التي تناولت سقوط صواريخ، ولم يسقط أي صاروخ على القاعدة”.وتناقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية، خبراً عن تعرض قاعدة بلد […]

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