بالوثائق.. توجيهات لكردستان ودوائر الصحة باعتماد أدوية

2020/03/01 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

خاطبت وزارة الصحة والبيئة، دوائر الصحة التابعة لها، ووزارة الصحة في إقليم كردستان، باعتماد أدوية "نجحت" في علاج مصابين بفيروس كورونا، بناء على تجارب ظهرت فيها الاصابات.

وجاء في الكتاب الصادر عن الوزارة، توجيه بوضع العلاج بسياقه الصحيح، بناء على الاطلاع على تجارب الدول التي ظهرت فيها الإصابات، والعلاجات المستخدمة، والتي نجحت في علاج الحالات المصابة.

فيما أوردت تعليمات لاستخدام العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل 6 حالات جديدة بفايروس كورورنا المستجد 4 منها في محافظة السليمانية، ليرتفع العدد الى 18 اصابة مؤكدة في العراق.

وذكر بيان للوزارة انها "شخّصت ست حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً".

وأضاف البيان "تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وأكدت الوزارة "اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".

واهابت الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين "الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد"، مؤكدة على "الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم امس السبت (29 شباط 2020)، اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد اكتشاف 7 اصابات سابقة بالفيروس ذاته.

بغداد اليوم- بغداد

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وذكر بيان للوزارة انها "شخّصت ست حالاتٍ جديدة مؤكدة

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وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة

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