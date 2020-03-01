الخالدي: 220 نائباً يؤيدون تمرير حكومة علاوي.. القوى الشيعية لن تنجح بتسمية مرشح ثانٍ

2020/03/01 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، والمقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ‏الاحد (01 آذار 2020)، عن سبب عدم منح البرلمان الثقة لحكومة علاوي للمرة الثانية ‏خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم.‏

وقال الخالدي في مقابلة متلفزة، إن "سبب عدم منح كابينة علاوي ثقة البرلمان حتى الان، هو ‏رفضه تسمية وزراء بضغط من الكتل ووفق مبدأ المحاصصة"، لافتا إلى أن "عدم تمرير حكومة علاوي ‏سيأزم الموقف وسيحدث صراعا سياسيا حقيقيا بين الكتل السياسية".‏

واضاف أن "مسعود بارزاني هو الاخر يريد تسمية الوزراء الكرد بنفسه‎ ‎‏".

وبين ان "علاوي يملك تأييد 220 نائباً ‏لتمرير حكومته، وان عقدت جلسة منح الثقة ستمرر كابينته بسهولة"، مشيرا إلى أن "هناك إرادة تمنع عقد ‏جلسة منح الثقة ".‏

وبين أن "القوى السياسية الشيعية لن تجد بديلاً عن علاوي في حال اعتذر الاخير عن التكليف او عدم ‏حصوله على ثقة البرلمان".‏

وتابع الخالدي، أن "علاوي عقد اجتماعات مستمرة مع النواب لبحث الاعتراضات على كابينته الحكومي، ‏وعلى اثر ذلك استبدل علاوي عدد من وزراءه"، لافتا إلى أن "18 نائباً سنياً يدعمون التصويت لصالح ‏حكومة علاوي".‏

وحذر رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، في وقت سابق من الاحد، من ازدياد حدة الصراع والنزاع السياسي، في حال عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم غد الاثنين.

وجاء في تغريدة للصالحي، على ’’تويتر’’، ان "عدم انعقاد مجلس النواب العراقي لهذا اليوم لتمرير حكومة محمد علاوي، قد يؤدي الى دخول البلد في نفق مظلم، وحصول انشقاقات سياسية، تكون نتيجتها، حدوث صراعات طائفية ونزاعات جغرافية في المستقبل".

وتابع قائلاً: ان "لا احد يدرك خطر الحرب في سورية" في اشارة منه الى تصاعد مستوى المواجهة بين الجانبين التركي والسوري في الساعات الماضية واحتمالية تأثير ذلك على الوضع في العراق.

وقرر مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاحد 1 اذار 2019، تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن رئاسة البرلمان، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الأستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني".

قبيل ذلك، قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إن يوم غد الاثنين اخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، أن "علاوي لم يتبق امامه سوى يوم غد الاثنين، لكسب ثقة الكتل السياسية والتصويت على كابينته الوزارية".

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وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فايروس

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