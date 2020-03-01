البرلمان العراقي يرجىء للمرة الثالثة منح الثقة لحكومة محمد علاوي

2020/03/01 | 21:44 - المصدر: فرانس 24

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أرجأ مجلس النواب العراقي الأحد للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما أكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي أن الاثنين هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف.

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