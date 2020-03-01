عمق الانقسام بين الكتل يتجلى في غياب اكثر من ثلثي النواب عن جلسة تصويت البرلمان على الحكومة

2020/03/01 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة علاوي تواجه اخفاقا جديدا بحضور 108 فقط ! بغداد – وعد الشمري: لم يكتمل النصاب مرة أخرى في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب امس الاحد للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، ما يعني الإخفاق مجددا جراء التجاذبات السياسية بين الكتل والأحزاب وصراع الارادات، الأمر الذي تجلى واضحا في عدد النواب الذين لم يشاركوا ...

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