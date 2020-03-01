تحرك حكومي لإسترداد اكثر من 15 مليار دولار من أموال البلاد المنهوبة في الخارج

2020/03/01 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: كشف العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد موسى عن أن مقدار الأموال المحكوم “قضائياً” باستردادها من خارج العراق يصل إلى أكثر من 15.6 مليار دولار أميركي.وقال موسى في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن ”هناك قرارا من مجلس الأمن يعزز تسهيل إمكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية في ...

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