طارق حرب: مغادرة عبد المهدي عمله لن تسبب فراغا وحكومة تصريف الاعمال ستستمر

2020/03/01 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: قال الخبير القانوني طارق حرب يوم الاحد ان نواب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيتولون منصبه بدلا منه في حال مغادرته وعدم التصويت على الحكومة الانتقالية برئاسة المكلف بها محمد علاوي، مؤكدا انه لن يكون هناك اي فراغ في عمل حكومة تصريف الاعمال.وقال حرب في بيان اطلعت عليه ...

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