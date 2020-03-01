وكالة ناسا: كورونا قلل من التلوث.. الصين قبل وبعد الوباء (صور)

2020/03/01 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق توقف الإنتاج في العديد من المصانع وتم تقييد النقل لمنع انتشار الفيروس.في البر الرئيسي للصين ، تم تأكيد عشرات الآلاف من الحالات بأكثر من 2700 قتيل.وتًظهر الصور من 1 إلى 20 يناير/ كانون الثاني، مستويات أعلى من ثاني أكسيد النيتروجين في الصين، ولكن من 10 إلى 25 فبراير/شباط، لا يمكن […]

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