التاريخ وحركة الشهداء… مسيرة الخلود والفراغ الذي بقي في الروح

2020/03/01 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقية العلياوي..على مر التاريخ لم يكن للاستقامة تواجد ولا للحرية مكان الا بعد ان ينبرئ لهما شخصيات عظيمة تجسد الاولى على ارض الواقع وتوقع الاخرة على المتجبر جبرا وباي ثمن..المسيرة الخالدة..لربما اقرب طريق لتجسيد الشغف الذي اعترى شهداء المقاومة للذود عن هذا الوطن المظلوم هو الامام الحسين (عليه السلام)، الذي كان وما […]

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