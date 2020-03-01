الملك الأردني: نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة العراق ومنطقة كردستان

2020/03/01 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، على متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب ال...

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