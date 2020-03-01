صحة كربلاء تؤكد خلو المحافظة من تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا المُستجد

2020/03/01 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الإعلامي لدائرة صحة كربلاء المُقدسة، على إن " موقف الحالة الوبائية في المحافظة ذات الصلة بمستجدات موضوع فيروس كورونا المُستجد، إدخال حالة ...

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