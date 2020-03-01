عبدالمهدي يعلق على أخبار عرضه الاستمرار برئاسة الحكومة

2020/03/01 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي"المستقيل"، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، ابلاغه الكتل السياسية بالاستمرار برئاسة الحكومة، مشيرا إلى انه سيعلن موقفه بعد ...

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